Utilizzata in particolar modo per la manutenzione dei convogli

“In Ferrovie l’intelligenza artificiale la usiamo già da tempo. In particolare per la manutenzione dei treni per i quali attraverso il metodo Condition – based maintenance prevediamo in anticipo quando si romperanno i componenti risparmiando tempo e risorse”. Lo ha detto Luigi Corradi, Amministratore delegato di Trenitalia intervenendo a Napoli a un convegno sull’intelligenza artificiale.

