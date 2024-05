La formazione ha interessato circa 40 talenti di agenzia provenienti da tutta Italia

È giunta al termine lo scorso 10 maggio la prima edizione dell’Executive Program, “Axa Agenti del Futuro“, percorso formativo di eccellenza dedicato ai giovani talenti di agenzia, per sviluppare, in un contesto di evoluzione e innovazione continua del settore, le competenze necessarie ai potenziali agenti del futuro operanti nelle Agenzie di Axa Assicurazioni prossime al passaggio generazionale. In partnership con Cetif-Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la formazione ha interessato circa 40 talenti di agenzia provenienti da tutto il territorio nazionale, mediante lezioni in aula fisica e momenti in aula virtuale, per un totale di 15 giorni nell’arco di 5 mesi.

Axa Agenti del Futuro, al lavoro per una nuova edizione

8 project work, frutto del percorso intrapreso. Al centro dei progetti, azioni concrete e allo stesso tempo creative e tagliate sulla specificità dei territori in cui operano le diverse agenzie, su temi da sempre al cuore degli impegni di Axa Italia, come la centralità e la fidelizzazione dei clienti, l’attenzione a nuovi rischi e bisogni emergenti, come le catastrofi naturali e la salute, non solo in termini di protezione ma anche di prevenzione e consapevolezza. Durante la cerimonia di consegna dei diplomi, alla presenza, tra gli altri, del Ceo di Axa Assicurazioni Chiara Soldano e del Chief Distribution & Sales Officer Salvatore Cavallaro e del Direttore di Cetif e Docente Ucsc, Federico Rajola, i candidati hanno avuto l’occasione di presentare, frutto del percorso intrapreso. Al centro dei progetti, azioni concrete e allo stesso tempo creative e tagliate sulla specificità dei territori in cui operano le diverse agenzie, su, come la centralità e la fidelizzazione dei clienti, l’attenzione a nuovi rischi e bisogni emergenti, come le catastrofi naturali e la salute, non solo in termini di protezione ma anche di prevenzione e consapevolezza.

Il Gruppo AXA Italia è già al lavoro su una nuova edizione del programma, pensato per fornire ai futuri agenti, strumenti e competenze evolute per affrontare un mercato che sta da tempo attraversando estesi cambiamenti, e incentrato sugli elementi chiave per la gestione di agenzia, dall’analisi del contesto di riferimento (trend di mercato, normativa), alla strategia di agenzia e business plan, fino alla trasformazione digitale e allo sviluppo di competenze su temi come la leadership, i modelli di governance, il decision making, il change management e un focus sulla relazione con il cliente.

Axa Agenti del Futuro, Cavallaro: “Molto soddisfatto”

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti in questa prima edizione di Axa Agenti del Futuro”, ha commentato Salvatore Cavallaro, Chief Distribution & Sales Officer del Gruppo assicurativo Axa Italia. “L’entusiasmo e la passione dimostrati, insieme alle idee messe in campo nei project work, in un mix di concretezza, pragmatismo, innovazione e creatività, ci confermano la forza della nostra rete e l’importanza del percorso intrapreso per far evolvere le competenze e la leadership dei futuri protagonisti delle agenzie Axa. Siamo già al lavoro su una nuova edizione dell’Executive Program, per estendere la platea di partecipanti, e vogliamo anche dare continuità al percorso di questa prima wave con ulteriori momenti di approfondimento e crescita delle competenze“.

“L’Università Cattolica del Sacro Cuore da anni pone particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione dei professionisti in ambito assicurativo, con focus specifico dedicato alle reti distributive”, ha dichiarato Federico Rajola, Direttore di Cetif e Docente Ucsc. “Questo percorso rappresenta un momento importante per la crescita professionale e relazionale degli agenti assicurativi del domani. La combinazione tra le competenze tecniche, l’analisi degli scenari del mercato e le competenze soft sono la chiave del successo per affrontare le sfide e le opportunità di un settore in continua trasformazione. L’impegno e la preparazione degli agenti, che hanno seguito questa iniziativa, contribuiranno ad alimentare la fiducia dei clienti nei confronti della Compagnia, fondamentale per creare un percorso relazionale efficace, soddisfacente e basato su logiche innovative”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata