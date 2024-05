Il premio assegnato presso la sede della Borsa Italiana di Milano

Un nuovo importante riconoscimento per il Gruppo assicurativo Axa Italia. Simone Innocenti è Direttore HR dell’anno per la categoria Soluzioni assicurative e finanziarie. Il premio, assegnato ieri in occasione della XIV edizione dei “Le Fonti HR Awards”, presso la sede di Borsa Italiana a Milano, è stato conferito per l’impegno alla costruzione di un ambiente di lavoro che, sulla base della motivazione, incoraggia una cultura incentrata sulla fiducia, sulla responsabilizzazione e sull’empowerment dei circa 1800 collaboratori e che mette al primo posto le esigenze e il benessere psicofisico di ogni singola persona.

Axa Italia, le parole di Innocenti

“Dedico questo riconoscimento a tutte le persone di Axa Italia, con cui ogni giorno, con dedizione e passione, ci impegniamo a dar vita a un ambiente di lavoro distintivo, fondato sul valore di ogni singola persona e sulla priorità del benessere psicofisico, che accoglie la diversità e supporta l’inclusione – ha dichiarato Innocenti – È un premio che ci spinge a guardare oltre, per dare ulteriore slancio alla nostra cultura, e continuare a fare di Axa Italia un’azienda unica in Italia, dove ogni persona possa esprimere al meglio il proprio potenziale, in piena coerenza con il nostro Purpose”. Il Gruppo Axa è tra i leader mondiali nel settore delle assicurazioni e Axa Italia conta circa 147mila collaboratori e 94 milioni di clienti in 50 Paesi. Ulteriori elementi distintivi in Axa Italia, l’attenzione costante all’inclusione a 360° e la valorizzazione di ogni forma di diversità. Alla base, un modello di azienda che lavora ogni giorno per essere sempre più innovativa per servire sempre al meglio i propri clienti.

