Il brand cinese anche in altri otto Paesi europei

I modelli del brand cinese Leapmotor, con il quale Stellantis ha chiuso un accordo vincolante firmato a ottobre, arrivano in Europa. A dare l’annuncio il ceo di Stellantis, Carlos Tavares: “L’inizio delle vendite è previsto a settembre di quest’anno, stiamo omologando i modelli nel mercato europeo. Si comincia con 9 Paesi: Belgio, Francia, Italia, Germania Grecia, Romania, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi e il piano di vendite sarà supportato da 200 dealer”.

Stellantis, modelli Leapmotor in tutto mondo

“Dal IV trimestre dell’anno entreremo in altre 3 regioni: Sud America, in Brasile e Cile, Medio Oriente, Africa e poi India”, aggiunge Tavares, durante la conferenza stampa congiunta con il fondatore e ceo di Leapmotor Zhu Jiangming. Per Tavares, l’accordo serve ad “accelerare la nostra possibilità di arrivare sul mercato con veicoli Ev convenienti, best in class technology” e “i nuovi modelli Ev ci aiuteranno a espanderci nel mondo”.

T03 e C10 i primi modelli Leapmotor in Europa

I primi modelli Leapmotor che saranno lanciati in Europa sono T03 e C10, con almeno un nuovo veicolo all’anno introdotto nei mercati per i prossimi tre anni. È quanto annunciato da Stellantis e Leapmotor. Le due società hanno fatto sapere di avere ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie per costituire la società Leapmotor International, una joint venture in quote 51/49 guidata da Stellantis. Dalla sede di Amsterdam, il team diretto dal ceo Tianshu Xin, ex manager di Stellantis China, sta preparando il lancio dei modelli T03 e C10 prima nei mercati europei, ampliando poi le vendite anche in India & Asia Pacifico (esclusa la ‘Grande Cina’), Medio Oriente & Africa, e Sud America nel quarto trimestre 2024. La T03 è una vettura compatta elettrica del segmento A, per l’uso urbano, con un’autonomia WLTP di 265 km e uno spazio interno comparabile a quello di una vettura del segmento B.

La C10 è un suv elettrico con dimensioni da segmento D e dotazione premium, un’autonomia WLTP di 420 km e 5 stelle nei test E-Ncap. La Leapmotor C10 è il primo prodotto globale del brand, costruito secondo gli standard globali di design e sicurezza. La C10 si basa sull’architettura tecnologica Leap3.0 sviluppata da Leapmotor, che si avvale di una tecnologia elettrica intelligente leader del settore, oltre all’architettura elettronica ed elettrica integrata centrale, la tecnologia Cell- to-Chassis (CTC) cellula-telaio e il suo cockpit intelligente. La C10 è una vettura appartenente al segmento D completamente equipaggiata e pensata per la famiglia, con un’esperienza di guida premium migliore del segmento, un’autonomia WLTP di 420 km e un E-NCAP a 5 stelle. Dopo aver vinto l’’International CMF Design Award’ nel 2023 per il suo design dall’estetica tecnologica e intuitiva, la C10 si è recentemente aggiudicata il 2024 Gold Award ai French Design Awards (FDA). La Leapmotor T03, è un’agile vettura a cinque porte ideale per l’utilizzo urbano, appartenente al segmento A ma con uno spazio interno da segmento B. La vettura non è solo elegante ma anche piacevole da guidare, con un’autonomia WLTP di 265 km. La T03 si è classificata al primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power nel segmento delle BEV di piccole dimensioni. L’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International, viene ricordato, è complementare all’attuale tecnologia e al portafoglio di brand iconici di Stellantis e garantirà ai clienti più soluzioni di mobilità economicamente accessibili. Da settembre 2024, le vendite inizieranno prima in Europa (in Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Romania), utilizzando i canali di distribuzione di Stellantis e con il supporto di Managing Director dedicati. I punti vendita saranno 200 entro la fine dell’anno, compresi quelli di Stellantis &You, e arriveranno a 500 entro il 2026, per poter garantire un elevato livello di assistenza ai clienti. Alla fine del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d’oltremare francesi), all’India & Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e India) e infine al Sud America (Brasile e Cile).

