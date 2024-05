Nel 2022 in Italia il reddito medio delle famiglie aumenta in termini nominali, mentre segna una netta flessione in termini reali

Nel 2023, il 22,8% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale: valore in calo rispetto al 2022 (24,4%) a fronte di una riduzione della quota di popolazione a rischio di povertà, che si attesta al 18,9% (da 20,1% dell’anno precedente), e di un lieve aumento della popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e sociale (4,7% rispetto al 4,5%). Lo rileva l’Istat, nel report ‘Condizioni di vita e reddito delle famiglie anno 2023’.

Si riducono redditi reali per forte accelerazione inflazione

Nel 2022 in Italia il reddito medio delle famiglie (35.995 euro) aumenta in termini nominali (+6,5%), mentre segna una netta flessione in termini reali (-2,1%) tenuto conto della forte accelerazione dell’inflazione registrata nell’anno. Lo rileva l’Istat, nel report ‘Condizioni di vita e reddito delle famiglie anno 2023’.

