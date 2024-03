La premier a Campobasso per la firma dell'Accordo di sviluppo e coesione con la regione Molise

“Con la revisione del Pnrr noi abbiamo liberato 21 miliardi di euro di risorse e abbiamo destinato quei 21 miliardi ad alcune priorità dal nostro punto di vista, 12 miliardi e oltre vanno al tessuto produttivo di questa nazione, alla messa in sicurezza del tessuto produttivo, al sostegno alle imprese e ai loro lavoratori. Sapete perché? Perché noi ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto e la povertà non si abolisce per decreto“. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’Accordo di sviluppo e coesione con la Regione Molise, a Campobasso.

