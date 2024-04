Le rivelazioni sull'ex Fiat nel programma '100 minuti'

Il programma di La 7 ‘100 minuti’ si è occupato della storia dell’ormai ex Fiat, oggi Stellantis, nella inchiesta dal titolo “Autostop”. Bianca Carretto, storica giornalista del Corriere della Sera, ha svelato tra l’altro alcune confidenze fatte dall’ex Amministratore delegato di FCA e Ferrari, Sergio Marchionne, morto a soli 66 anni nel 2018. “Avevo con lui un rapporto di grandissima amicizia. Quando è arrivato, la Fiat era in una condizione orribile”, ha spiegato Carretto. “Non avrebbe mai fatto l’alleanza con Peugeot. A queste condizioni non è stata un’alleanza, è stata una vendita”, ha aggiunto. “Lui la Fiat non l’avrebbe mai venduta. Mi diceva: ‘devo resistere fino a marzo 2019 perché poi faremo i conti’”.

