La mobilitazione durerà quattro ore: ecco le modalità città per città

Possibili disagi nelle principali città italiane a causa di uno sciopero di quattro ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto per la giornata di oggi, 26 aprile, dal sindacato Faisa Confail. Lo sciopero è stato indetto, spiega il sindacato, con le seguenti motivazioni: “l’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti; le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale; per i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro“. Ecco quali mezzi si potrebbero fermare e gli orari dello sciopero, città per città.

Roma

A Roma, comunica il sito dell’azienda dei trasporti pubblici locale, l’Atac, la mobilitazione dura dalle 8:30 alle 12:30 e in quella fascia non è garantito il servizio. Lo sciopero riguarda l’intera rete, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e le reti gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap.

Milano

A Milano lo sciopero interesserà i lavoratori del gruppo Atm e potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 12:45, si legge sul sito della stessa Atm.

AGGIORNAMENTO

A Milano restano aperte le linee M1, M2, M3 e M4. Chiude M5. La linea riapre alle 12.45. Tram, bus e filobus sono in servizio. Lo comunica Atm dal proprio account X.

Napoli

Per quanto invece riguarda Napoli, i lavoratori incroceranno le braccia dalle 11 alle 15. Queste, comunica Anm, le modalità dell’interruzione del servizio:

• Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.

• Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30.

• Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

