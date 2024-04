Caos nel capoluogo lombardo e sulle tangenziali anche una pioggia persistente

Caos a Milano città e sulle tangenziali da questa mattina a causa dello sciopero di Trenord indetto dalle 3 di oggi alle 2 del 23 aprile 2024. Diversi i treni cancellati al termine della fascia di garanzia, iniziata dalle 6 alle 9 di questa mattina, e che riprenderà dalle 18 alle 21 di stasera. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, precisa Trenord, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Difficile la circolazione a Milano su cui si è abbattuta anche una pioggia persistente.

