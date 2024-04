Il provvedimento, che già riguarda i lavoratori delle linee Maserati, durerà dal 23 aprile al 4 agosto

Scatta il contratto di solidarietà anche per i dipendenti di Mirafiori impiegati sulla linea della 500Bev. La conferma, riferiscono i sindacati, è arrivata in mattinata. Si tratta di un contratto di solidarietà che durerà dal 23 aprile 2024 al 4 agosto 2024.

“Il contesto in cui ci troviamo è estremamente sfidante e al contempo preoccupante. La firma di questo contratto è necessaria al fine di preservare il massimo possibile di posti di lavoro, garantire un percorso di transizione dignitoso e per la migliore tutela del reddito. Si dimostra sempre più urgente, però, che il Governo intervenga con una politica industriale ad Hoc per il settore e che vengano allocati quanto prima tutti i modelli della 500 a Mirafiori”, dichiara la segretaria territoriale Fismic Confsal di Torino, Sara Rinaudo.

