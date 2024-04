Alla Milano Design Week 2024 l'azienda nautica partecipa con un’installazione immersiva nella piscina del Teatro Franco Parenti

Mooring by the Moon è un’installazione curata da AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi per Azimut Yachts nella cornice dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti nell’ambito del Fuori Salone 2024. Trame e strutture architettoniche si trasformano negli elementi scenografici di un grande palcoscenico, sul quale viene rappresentato un viaggio immaginifico in cui bellezza e tecnologia rivelano al visitatore – il protagonista – la nuova era inaugurata da Azimut per una relazione gentile tra uomo e ambiente.

Il percorso. Varcato lo storico ingresso della Palazzina dei Bagni Misteriosi, il visitatore viene accolto da un’atmosfera sospesa, in cui gli elementi delle sale dialogano con le installazioni per evocare la meraviglia del mondo naturale.

Immagini, suoni e profumi evocano un mare onirico, che si scopre attraverso il labirinto delle porte dei vecchi spogliatoi della prima sala. Grandi sculture, conchiglie realizzate con i materiali innovativi introdotti da Azimut – reti da pesca dismesse e rigenerate, plastica riciclata (PET) e carbonio – si stagliano come quinte teatrali nella seconda sala mentre, continuando nel gioco di finzione teatrale, si sale a bordo del Seadeck 6 in uno spazio in cui arredi e materiali sono utilizzati per ricreare l’ambiente interno dell’imbarcazione, a firma di Matteo Thun & Antonio Rodriguez.

La grande luna. Il percorso tra dentro e fuori culmina all’esterno. Da una terrazza sull’acqua si apre una vista inaspettata, in uno scenario urbano onirico e sospeso, dove al chiaro di luna è ormeggiato il Seadeck 6, incarnazione della rotta tracciata da Azimut per abbattere emissioni di CO2 e consumi energetici. Lo yacht, infatti, offre una riduzione delle emissioni fino al 40% in un anno di uso medio. Scandole specchiate in acciaio zincato lucido formano un grande disco ispirato alla luna, il cui gioco di riflessi enfatizza l’effetto dinamico della trama di luce, evocando il bagliore lunare.

«La differenza può e deve essere fatta qui ed ora. Non con le promesse lontane di un mondo che verrà o con un approccio superficiale al tema della sostenibilità ambientale. La barca nella piscina dei Bagni Misteriosi è l’emblema del nostro impegno: concreto, misurabile e sempre presente» spiega Giovanna Vitelli, Presidente del Gruppo Azimut|Benetti.

«Lo scopo di questa installazione è coinvolgere i visitatori nel teatro della vita, suscitare l’immaginazione, senza la quale saremmo soltanto animali e nient’altro. È solo con la nostra fantasia che possiamo immaginare un futuro possibile, migliore e molto più felice rispetto al presente di oggi» racconta Michele De Lucchi, Fondatore di AMDL CIRCLE.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata