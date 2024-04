Folla a Milano per la Design Week in uno dei distretti della settimana

Brera presa d’assalto da curiosi, turisti e addetti ai lavori. Il quartiere è uno dei Deisgn District del Fuori Salone 2024 . All’Orto Botanico si può ammirare il progetto “Walk the Talk – Energia in movimento”, dedicato alla mobilità sostenibile, Nell’ambito della mostra-evento Interni Crosso Visioni ci si immerge in un percorso esperienziale a partire da uno degli elementi più semplici ovvero il riso. Kohler, marchio lifestyle globale e leader nei prodotti per la cucina e il bagno, torna alla Settimana del Design di Milano con l’anteprima mondiale di un’installazione immersiva su larga scala in collaborazione con l’artista designer Samuel Ross MBE e il suo studio di design industriale SR_A.

