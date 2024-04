Il colosso cinese: "Pensiamo a un’offerta abbastanza 'larga', auto da 4 metri fino a oltre 5 metri"

Il colosso cinese dell’ auto Dongfeng è pronto a produrre in Italia e vuole incontrare il governo italiano. “Siamo interessati a produrre in Italia e siamo pronti a incontrare il governo”, ha detto Qian Xie, Head of Europe Operation of Dongfeng Automobile Group, a LaPresse, a Milano, a margine di un evento di Voyah, nuovo marchio di Dongfeng, tra i primi tre produttori automobilistici in Cina. Voyah sta lanciando in Italia le sue iniziative, a Milano, nei giorni della Design Week e del Fuorisalone 2024.

Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ultimamente ha detto e ribadito che l’Italia ha bisogno di più case automobilistiche, non solo di Stellantis quindi, con un’apertura all’industria cinese.”Le discussioni col governo italiano sono allo stadio iniziale: vogliono stabilire un rapporto di fiducia e poi approfondire”, ha detto Xie.Intanto, nei mesi scorsi fra il ministero e la casa automobilistica cinese c’è stato uno scambio di documenti sul piano, sulle opportunità e sulle politiche che possono essere messe in campo, come il tema incentivi. “Finora i contatti sono molto positivi”, ha spiegato Xie. Inoltre, l’Europa è vista da Dongfeng Automobile Group come “un mercato molto importante”, ma – sottolinea Xie – “l’approccio è ‘pensa globale, agisci locale'”.

“Pensiamo a un’offerta abbastanza ‘larga’, auto da 4 metri fino a oltre 5 metri”, aggiunge il top manager di Dongfeng Automobile Group. Sui vantaggi che può offrire l’Italia, Xie spiega: “l’Italia è molto interessante per la sua lunga cultura automobilistica, oltre che per la disponibilità di porti (a cui e da cui trasportare prodotti finiti e componenti)”.E sugli impatti occupazionali di uno scenario che veda la presenza di Dongfeng su linee di produzione in Italia, il manager non parla ancora di stime, “non essendo ancora in grado di valutare dettagliatamente l’impatto in termini di posti di lavoro creati”.

Dongfeng: “Orientati a elettrico, interessati anche a ibrido”

“Dongfeng come produttore di auto è interessato all’Europa e all’Italia in particolare, perché la nostra ambizione è essere conosciuti, specialmente nel mercato EV (Electric vehicle). Siamo orientati all’elettrico, ma abbiamo in prospettiva interesse anche per l’ibrido”. Lo ha detto Qian Xie, Head of Europe Operation of Dongfeng Automobile Group, colosso dell’auto cinese, a LaPresse, a Milano a margine di un evento di Voyah, nuovo marchio di Dongfeng, tra i primi tre produttori automobilistici in Cina, parlando dell’interesse della casa automobilistica a produrre in Europa e in Italia. Voyah sta lanciando le sue iniziative a Milano nei giorni della Design week e del Fuorisalone 2024.

