Presentato oggi il XVI rapporto annuale 'Economia e finanza dei distretti industriali'

“Il rapporto conferma ancora una volta che i distretti sono la forza non solo dell’industria italiana, ma dell’economia italiana. Sono popolati da imprese molto vivaci che investono, e soprattutto che stanno investendo di più, sia in tecnologia, che in reti commerciali, che in sistemi integrati di collaborazione tra imprese. Sono meno dipendenti da mercati lontani e soprattutto da forniture lontane, quindi hanno retto meglio della media del sistema economico italiano. Dopo tanti anni in cui questo non succedeva, l’industria manifatturiera italiana è andata meglio di quella dell’Europa”. Ad affermarlo è il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione del XVI rapporto annuale “Economia e finanza dei distretti industriali”, in corso a Milano. “In questo i distretti sono stati l’elemento trainante, e su questo noi dobbiamo contareobbiamo fare crescere queste imprese e noi di Intesa San Paolo metteremo a disposizione i capitali che servono”, ha proseguito Gros-Pietro. Un focus del rapporto è stato dedicato alla cosiddetta ‘fuga di cervelli’ e alle strategie per permettere un loro rientro: “È molto semplice, bisogna offrire condizioni di lavoro migliori. Sia per quanto riguarda il contenuto del lavoro, sia per quanto riguarda la posizione che viene offerta e le sue prospettive. Anche la remunerazione ha il suo peso, ma non è l’unico elemento che bisogna offrire ai giovani”, ha concluso.

