Emerge un grande assente: il socio francese Vivendi

in vista dell’. Dalla pubblicazione, avvenuta in mattinata dopo le verifiche del caso,In aggiunta alla lista presentata lo scorso 6 marzo dal Consiglio uscente, sono arrivate anche quella di Merlyn (società di diritto lussemburghese, con lo 0,53% del capitale composto da azioni ordinarie), quella di Asati (Associazione azionisti Telecom Italia per conto di azionisti alla stessa associati con lo 0,53% del capitale composto da azioni ordinarie, Bluebell (società con sede a Londra, in qualità di gestore del fondo Bluebell Active Equity Master Fund Icav con lo 0,5003% del capitale composto da azioni ordinarie) che non ha indicato l’ad, come si vociferava, ma solo il presidente.