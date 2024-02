Concordato un prezzo di acquisto preliminare di 8 miliardi di euro su base cash and debt free

Swisscom è in trattative esclusive avanzate con Vodafone Gruppo per l’acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia. Lo conferma il gruppo in una nota, spiegando che Swisscom intende unire Vodafone Italia con Fastweb, sua affiliata in Italia. Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free. La previsione, si legge nella nota, è che la transazione sia in grado di accrescere il valore e il cashflow di Swisscom e che, a seguito dell’acquisizione, il gruppo mantenga almeno un rating aziendale “A” e che vi sia un impatto positivo sulla politica dei dividendi.

