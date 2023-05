L'annuncio in una nota dell'azienda relativa ai risultati economici-finanziari preliminari relativi al 2023

Vodafone intende tagliare 11mila posti di lavoro nei prossimi tre anni, sia nella sede centrale che nelle sedi locali. Lo si apprende in una nota dell’azienda relativa ai risultati economici-finanziari preliminari relativi al 2023. “Oggi annuncio i miei piani per Vodafone. Le nostre prestazioni non sono state sufficienti. Per ottenere risultati coerenti, Vodafone deve cambiare”, ha dichiarato Margherita Della Valle, Group Chief Executive della società. “Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita.Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per riconquistare la nostra competitività. Ridistribuiremo le risorse per fornire il servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano e per guidare un’ulteriore crescita dalla posizione unica di Vodafone Business”, ha aggiunto.

