I marchi Stellantis coinvolti sono Alfa Romeo, Citroen, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall

Ayvens, azienda leader nella gestione delle flotte e del leasing a lungo termine, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Stellantis per l’acquisto di 500.000 veicoli.

Le prime consegne inizieranno nella prima metà del 2024 e continueranno per tutto l’anno. I marchi Stellantis coinvolti sono Alfa Romeo, Citroen, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall. La disponibilità del marchio, si legge nel comunicato, potrà essere estesa in futuro per coprire l’intero portafolio Stellantis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata