La relazione annuale del gruppo. In una nota si legge che sotto la guida di Tavares Stellantis ha ottenuto una delle migliori performance del settore automobilistico

L’Amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha percepito nel 2023 una retribuzione di circa 13,5 milioni di euro, circa 1,4 milioni in meno rispetto al 2022 (14,9 milioni di euro). I compensi 2023 sono composti da una retribuzione base di 2 milioni di euro, che è invariata da tre anni, a cui va aggiunta una retribuzione variabile del 90% rispetto ai “molto sfidanti” Kpi di performance, gli indicatori chiave di prestazione, a lui assegnati, che ammonta a 11,5 milioni, circa 1,4 milioni di euro in meno rispetto alla somma percepita nel 2022. Oltre alla retribuzione di base e variabile, Tavares ha inoltre ricevuto nel 2023 un incentivo per la trasformazione di Stellantis in un provider di mobilità tecnologica sostenibile, pari a 10 milioni di euro, approvato nel 2021 dal Board di Stellantis nell’ambito di un piano per il raggiungimento di tappe significative e strategiche legate all’innovazione del Gruppo nell’arco di cinque anni.

Parallelamente sono stati attribuiti all’ad incentivi a lungo termine pari a 13 milioni di euro che saranno assegnati a Tavares solo se saranno raggiunti nei prossimi anni specifici obiettivi di performance.

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha percepito nel 2023 compensi totali per 4,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 5,85 milioni dello scorso anno. I dati emergono dalla relazione annuale 2023 del gruppo. In particolare, Elkann ha percepito una retribuzione base di 924mila euro alla quale si aggiungono 684mila euro di fringe benefits e incentivi a lungo termine di 3,2 milioni di euro.

Sotto la guida di Tavares, Stellantis, si legge in una nota, ha ottenuto una delle migliori performance del settore automobilistico, con un margine del 12,8% nel 2023, che ha portato a una ridistribuzione di 1,9 miliardi di euro tra retribuzione variabile, bonus e partecipazione agli utili a tutti i dipendenti, per un totale di 6 miliardi di euro dalla creazione dell’azienda 3 anni fa. Il gruppo automobilistico è al sedicesimo posto tra le aziende più profittevoli al mondo, con amministratori delegati, viene riferito, che guadagnano fino a 6 volte di più rispetto al ceo di Stellantis ed è tra le 20 maggiori aziende quotate in borsa al mondo per fatturato.

Il messaggio di Elkann

“Il 2023 è stato un anno caratterizzato da nuovi progetti e traguardi significativi per Stellantis. La nostra missione è fornire la libertà di mobilità pulita, sicura e conveniente per tutti non è mai stata così importante, e la resilienza dei nostri colleghi, sotto la guida di Carlos Tavares, ha fatto la differenza” ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, nel suo messaggio all’interno della relazione annuale 2023 della società. “La storia di Stellantis – ricorda Elkann – è una storia di audacia e progresso, di andare sempre avanti. Stabiliamo la rotta, assegnata risorse e rafforzato le nostre capacità nelle comunità in cui siamo presenti. Ciò ha permesso ai nostri 14 marchi americani, britannici, francesi, tedeschi e italiani di continuare a creare prodotti che i clienti amano e apprezzano, pur essendo leader del settore in termini di margini e di proseguire nel nostro percorso verso il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2038. Vorrei condividere lo slancio con tutta l’organizzazione per raggiungere la nostra ambizione di neutralità delle emissioni di carbonio. Quest’anno molti team hanno lavorato internamente e con partner esterni per sviluppare le soluzioni più efficienti ed efficaci per mantenere i nostri impegni. Continueremo ad attuare la nostra strategia di decarbonizzazione per proteggere la nostra azienda, i nostri dipendenti e le generazioni a venire”. E conclude: “Abbracciando la diversità di background e prospettive, continueremo a migliorare Stellantis, poiché crediamo nel valore dell’impegno dinamico che si verifica quando idee diverse si scontrano. Il futuro è pieno di possibilità e ci impegniamo a offrire le migliori soluzioni di mobilità nel settore”.

Il messaggio di Tavares

“Uso spesso la frase ‘le azioni parlano più delle parole’ e nel 2023 abbiamo raddoppiato l’impegno su questo mantra. Abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra capacità di agire, innovare e trasformarci in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile, pronta a superare le avversità e realizzare il lo scopo: ‘Con la forza delle nosteE diversità, guidiamo il modo in cui il mondo si muove’. Non c’è dubbio che l’enorme trasformazione che sta avvenendo ora nel nostro settore è un’opportunità – non una minaccia – per scuotere lo status quo, ridefinire il nostro destino e dimostrare che abbiamo i team migliori per affrontare una concorrenza agguerrita. Abbiamo le persone e la mentalità, anche se non sempre siamo perfetti. Il Piano Dare Forward 2030 è la nostra audace tabella di marcia e su questo percorso, nonostante i venti contrari di ogni tipo, abbiamo già al nostro attivo alcune incredibili vittorie, creando valore per i nostri stakeholder”. Lo afferma il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, nel suo messaggio all’interno della relazione annuale 2023 della società. “Quest’anno abbiamo investito 1,4 miliardi di euro in Leapmotor, un produttore di apparecchiature originali per veicoli a nuova energia, e ora deteniamo circa il 21% del capitale azionario, il che ci assegna un ruolo di primo piano nel sostenere la loro promettente crescita in Cina e le opportunità di espansione globale attraverso la nuova joint venture Leapmotor International, che gestiremo – ha scritto ancora – . Stiamo affrontando attivamente uno spazio vuoto nel nostro modello di business e ora possiamo beneficiare della competitività di Leapmotor sia in Cina che all’estero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata