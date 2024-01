La Commissione Europea avvia un dialogo strategico per il futuro del settore agroalimentare

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, avvia un dialogo strategico tra l’Unione Europea e i rappresentanti del settore dell’agricoltura per delinearne il futuro. “Abbiamo tutti la sensazione che vi sia una crescente divisione e polarizzazione quando si tratta di temi legati all’agricoltura. Credo che possiamo superare questa polarizzazione, spesso netta, solo attraverso il dialogo. Per questo vogliamo riunire, attorno allo stesso tavolo, un gruppo eterogeneo di attori del settore agroalimentare europeo. Sono felice di vedere i rappresentanti dei nostri agricoltori, dei lavoratori agricoli e delle comunità rurali, che sono custodi delle nostre migliori tradizioni e danno vita alle nostre campagne”, ha detto la leader dell’Euroesecutivo nel suo discorso per l’avvio di questa piattaforma di dialogo. “Abbiamo le industrie che mettono il cibo sulle nostre tavole. Abbiamo membri di gruppi di consumatori e ambientalisti, perché tutta la società ha a cuore la nostra campagna e il nostro cibo”, ha aggiunto, “ma oggi sono qui con noi anche il settore finanziario e il mondo accademico. E sono sicura che nei prossimi giorni e settimane molti altri stakeholder ci invieranno i loro pensieri. Condivideranno le loro idee ed esprimeranno i loro bisogni. E noi vogliamo ascoltare, discutere ed elaborare scenari per il futuro. Si tratta di descrivere insieme la strada da percorrere“.

Von der Leyen ad agricoltori: “Sforzi per Green deal, è esistenziale”

“Stiamo tutti facendo uno sforzo enorme per contribuire ai nostri obiettivi collettivi del Green Deal europeo. È esistenziale. Perché tutti viviamo con la natura e dalla natura. E anche se non sempre siamo d’accordo su tutte le questioni, siamo tutti d’accordo sul fatto che le sfide stanno aumentando. Che si tratti della concorrenza dall’estero, o dell’eccessiva regolamentazione interna, che si tratti del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità o del declino demografico”, ha detto poi von der Leyen rivolgendosi agli agricoltori. “Ciò di cui il settore agroalimentare in Europa ha bisogno è una prospettiva a lungo termine per affrontare queste sfide, una via da seguire prevedibile. E portare avanti questa strada sarà il compito di voi, i 27 individui, presenti in questa stanza nei prossimi mesi”, ha sottolineato.

Von der Leyen ad agricoltori: “Meritate giusto reddito, vi sosterremo”

“Il vostro compito è di cruciale importanza. È grazie all’agricoltura europea – alle donne e agli uomini che lavorano la terra – che l’Europa dispone del cibo più sano e di altissima qualità al mondo. I nostri agricoltori operano quotidianamente in un mercato globale molto competitivo e voi rappresentate spesso la parte più vulnerabile della catena del valore. E meritate una giusta remunerazione per il vostro lavoro. Il nostro obiettivo è sostenere i vostri mezzi di sussistenza e garantire la sicurezza alimentare europea”, ha detto ancora la presidente della Commissione. “È grazie a tutti voi se abbiamo superato anni molto difficili. Abbiamo attraversato una pandemia. Abbiamo superato una crisi energetica e una crisi alimentare globale, conseguenze dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Abbiamo sofferto di un’inflazione elevata sia per i fattori di produzione agricoli che per quelli alimentari. Ma il settore agroalimentare europeo ha mostrato una notevole resilienza“, ha aggiunto.

