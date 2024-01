La presidente della Commissione: "Periodo per domande fino al 21 febbraio, dobbiamo essere pazienti".

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, non scioglie la riserva sulla sua possibile candidatura per un secondo mandato come leader dell’Euroesecutivo alle prossime elezioni europee. “C’è un periodo per presentare domanda (per i candidati-guida, ndr) nel Ppe e questo dura fino al 21 febbraio, se sono ben informata. Quindi dobbiamo essere pazienti“, ha detto von der Leyen a Stoccolma in un punto stampa con il premier svedese, Ulf Kristersson, e il premier finlandese, Petteri Orpo.

