Il Tar della Lombardia ha respinto l’istanza di misure cautelari presentata da Acciaierie d’Italia per sospendere l’efficacia della decisione di Snam che a fine 2023 aveva annunciato lo stop alle forniture di gas ad AdI a causa di un downpayment di circa 100 milioni. È quanto si legge nell’ordinanza visionata da LaPresse. Lo stop era stato prorogato fino al 10 gennaio.

Il Tar nell’ordinanza sottolinea, alla base delle sue motivazioni, che “non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da ARERA), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa della ricorrente“. Il Tar spiega inoltre che “ADI risulta tutt’ora in mora nel pagamento di un’ingente somma dovuta per la fruizione del servizio di default trasporto chiesto e poi prorogato, oltre l’ordinario regime temporale, da ARERA e poi di fatto ulteriormente prorogato”. Il Tar sottolinea infine che “la tutela cautelare non può essere strumentalizzata al fine di soddisfare interessi puramente economici delle parti in giudizio, pur in considerazione del ruolo assunto dalla stesse nella gestione di rilevanti interessi pubblici”.

AdI: “Impugneremo ordinanza Tar davanti a Consiglio di Stato”

Acciaierie d’Italia procederà ad impugnare innanzi al Consiglio di Stato l’ordinanza del Tar della Lombardia che ha sbloccato lo stop di Snam alle forniture di gas. Lo riferisce l’azienda in una nota.

Per ora nessun distacco forniture gas ad AdI

Per ora non è previsto l’immediato distacco delle forniture di gas ad Acciaierie d’Italia. Lo si apprende da fonti interpellate da LaPresse che spiegano come dopo l’ordinanza del Tar della Lombardia sono necessari una serie di passaggi. A congelare ogni tipo di decisione anche l’annuncio da parte di AdI di un ricorso al Consiglio di Stato. Oltre che a livello tecnico sono attese anche eventuali deliberazioni da parte del governo.

