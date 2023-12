L'offerta ha il supporto unanime del cda di Iliad e del suo principale azionista, Xavier Niel

Il Gruppo Iliad ha annunciato oggi di aver presentato al Gruppo Vodafone una proposta di fusione delle attività di Iliad e Vodafone in Italia, mediante costituzione di una nuova società ‘NewCo’ con l’obiettivo di sviluppare un’offerta di mercato attrattiva, fondata sull’innovazione, la crescita ed una customer experience senza pari. Lo riporta una nota precisando che l’offerta ha il supporto unanime del consiglio di amministrazione di Iliad e del suo principale azionista, Xavier Niel.

La proposta, viene precisato, valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro (Enterprise Value, EV). Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale di NewCo, insieme a un pagamento in contanti pari a 6,5 miliardi di euro e ad un finanziamento soci per 2 miliardi di euro finalizzato a garantire un allineamento a lungo termine. L’equity value della partecipazione di Vodafone in NewCo al closing è valutato 1,95 miliardi di euro. Iliad Italia è valutata 4,45 miliardi di euro (EV). Iliad otterrebbe il 50% del capitale sociale di NewCo, insieme a un pagamento in contanti pari a 500 milioni di euro e ad un finanziamento soci per 2 miliardi di euro.

Reynaud (ceo Iliad): “Da Newco oltre 4 miliardi investimenti in 5 anni”

“Il contesto di mercato in Italia richiede la creazione dell’operatore challenger di telecomunicazioni più innovativo, con la capacità di competere e creare valore in un ambiente competitivo. Riteniamo che i profili e le competenze complementari di Iliad e Vodafone in Italia ci permetterebbero di costruire un operatore forte con la capacità e la solidità finanziaria necessarie per investire nel lungo termine. La NewCo sarebbe pienamente impegnata nell’accelerazione della transizione digitale del Paese e in particolare nell’adozione della fibra ottica e nello sviluppo del 5G, con oltre 4 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 5 anni”. Lo dice Thomas Reynaud, ceo del Gruppo Iliad.

