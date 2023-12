Chiede l'annullamento ma non la sospensione, per cui l'iter per la cessione di Netco prosegue

Vivendi ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano contro la delibera con cui il Cda di Tim ha approvato l’operazione di vendita della rete a Kkr chiedendone l’annullamento ma non la sospensione, per cui l’iter per la cessione di Netco prosegue. È quanto si apprende da fonti.

