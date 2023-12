Il piano industriale 2024-2026 sarà in cda il 6 marzo prossimo

Il Consiglio di Amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha ricevuto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’operazione di cessione di Sparkle. Il CdA ha deliberato all’unanimità di prorogare a fine gennaio 2024 il termine concesso a Optics Bidco, società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), per completare le attività di due diligence e formulare un’offerta finale. Così Tim in una nota dopo il cda.

Il Consiglio di amministrazione di Tim ha inoltre “deliberato di modificare il calendario societario 2024 precedentemente pubblicato, per prevedere che il piano industriale 2024-2026 venga approvato nella riunione consiliare del 6 marzo, con tenuta del Capital Market Day il giorno successivo”. Inoltre, il cda, sottolinea la nota di Tim, “ha svolto una discussione preliminare sull’ipotesi di presentazione da parte del Consiglio stesso di una lista di candidati al nuovo CdA. A questo proposito il Presidente Rossi ha comunicato di non intendere presentare una propria candidatura, ritenendo che la sua esperienza di oltre quattro anni in Tim debba avviarsi naturalmente a conclusione con la scadenza del mandato”.

