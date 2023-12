Entro 30 giorni i territori possono avanzare la propria candidatura

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco delle aree idonee per la realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico. La lista – che contiene 51 aree possibili – è contenuta nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) elaborata dalla Sogin. La carta individua le zone dove realizzare in Italia il deposito nazionale e il Parco tecnologico per “permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività”. Entro 30 giorni sia i territori presenti che quelli non presenti (chiedendo al ministero e alla Sogin di avviare una rivalutazione) possono avanzare la propria candidatura.

