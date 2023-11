Lo comunica l'Isin attraverso l'inventario del 2022. Il volume maggiore si trova nel Lazio; subito dopo c'è la Lombardia, e il Piemonte

In Italia sono presenti oltre 31mila metri cubi di rifiuti radioattivi. Lo comunica l’Ispettorato nazionale per la sicurezza Nucleare e la radioprotezione (Isin) con la pubblicazione dell’Inventario dei rifiuti radioattivi, aggiornato a dicembre 2022. Nel 2022 – viene spiegato – i rifiuti radioattivi sono calati di 653 metri cubi in Italia rispetto al 2021. Il volume maggiore si trova nel Lazio; subito dopo c’è la Lombardia, e il Piemonte. In termini di attività totale sul territorio (cioè di misura della radioattività) al primo posto c’è il Piemonte; seguono Campania e Basilicata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata