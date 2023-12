Nota dell'Istat sulle prospettive per l'economia italiana. L’inflazione si ridurrà per effetto della discesa dei prezzi

Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2023 che nel 2024, in rallentamento rispetto al 2022. Così l’Istat nella nota sulle prospettive per l’economia italiana nel 2023-2024. Nel biennio di previsione – si legge nella nota dell’istat – l’aumento del Pil verrebbe sostenuto principalmente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (+0,8 punti percentuali nel 2023 e +0,7 p.p. nel 2024) a fronte di un contributo della domanda estera netta marginalmente negativo nel 2023 (-0,1 p.p.) e nullo nel 2024. Il contributo delle scorte è, invece, previsto nullo in entrambi gli anni.

Inflazione si ridurrà con discesa prezzi in 2023-2024

L’inflazione si ridurrà per effetto della discesa dei prezzi dei beni energetici e delle conseguenze delle politiche monetarie restrittive attuate dalla Bce. La dinamica del deflatore della spesa delle famiglie residenti scende nell’anno corrente al +5,4% e al +2,5% nel 2024. Così L’Istat nella nota sulle prospettive economiche italiane nel 2023-2024.

