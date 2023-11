“Guardando al futuro, ci aspettiamo che l’indebolimento delle pressioni inflazionistiche continui, anche se l’inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di alcuni effetti base. Tuttavia, le prospettive a medio termine per l’Inflazione rimangono circondate da notevole incertezza”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo.

Bce, Lagarde: “Stretta tassi finché necessario, a metà dicembre nuovi dati”

“Le nostre decisioni future garantiranno che i tassi ufficiali siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario. Il livello appropriato e la durata della restrizione continueranno a essere determinati in modo dipendente dai dati, valutando le prospettive di inflazione, la dinamica dell’inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo rivaluterà la sua posizione di politica monetaria a metà dicembre, sulla base di nuovi dati e proiezioni aggiornate, anche per il 2026” ha sottolineato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo.

Bce, Lagarde: “Mantenere tassi attuali a lungo aiuterà stabilità prezzi”

“Per quanto riguarda la politica monetaria, rimaniamo determinati a garantire il tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. In ottobre abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento della Bce e prevediamo che il mantenimento dei tassi di interesse ai livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo fornirà un contributo sostanziale al ripristino della stabilità dei prezzi” ha aggiunto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata