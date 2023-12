L'annuncio in una lettera inviata a governo e sindacati e datata primo dicembre 2023

Alitalia ha inviato una lettera, indirizzata ai sindacati del trasporto e ai ministeri del Lavoro, delle Infrastrutture e delle Imprese e Made in Italy, in cui annuncia “suo malgrado” l’avvio di una procedura di licenziamento per riduzione del personale, che andrà a colpire il bacino dei 2.668 lavoratori sospesi in Cigs a zero ore . “La scrivente – si legge infatti – è impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione”.

Uilt: “Governo non lasci 3mila lavoratori appesi”

“Vogliamo che nessuno rimanga senza lavoro”, che il governo “non lasci appesi i lavoratori”. Lo ha detto a LaPresse Claudio Tarlazzi, segretario della Uil Trasporti, commentando la comunicazione di Alitalia circa l’avvio delle procedure di licenziamento per i lavoratori in esubero, quasi 3mila, calcolando i 2668 in cig a zero ore e il personale di city liner. “L’azienda a gennaio va in liquidazione e quindi è chiaro che il personale ancora in carico sia in esubero. Il fatto che abbiano mandato le lettere di licenziamento adesso è parte della procedura ed è collegato al fatto che la cassa integrazione terminerà alla fine di ottobre 2024”, ha spiegato il segretario, ricordando che però, all’esecutivo, i sindacati avevano chiesto di estenderla fino al 2025, mentre il dl asset l’ha fermata al prossimo 30 ottobre. “La procedura formale è quella lì e, al netto delle scelte individuali dei lavoratori, noi rivendicavamo e continuiamo a rivendicare non solo una cig più lunga ma anche che le persone impossibilitate ad accedere ai requisiti per il pensionamento nel periodo di Naspi siano ricollocate nell’ambito delle nuove aziende”, afferma ancora Tarlazzi.

