La protesta dei sindacati che chiedono tutele sul futuro dei dipendenti rimasti in cassa integrazione

In contemporanea alla firma dell’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa, per la vendita di una quota di minoranza di Ita Airways alla compagnia tedesca, circa 200 persone tra piloti, assistenti di volo, operai, impiegati e tecnici si sono riuniti con le tende davanti al Ministero dell’Economia. Chiedono garanzie sul riassorbimento dei lavoratori e sugli ammortizzatori sociali. Una mobilitazione di ex lavoratori Alitalia contro il piano Ita e la possibile cessione del 40% a Lufthansa. La manifestazione è stata promossa dalle sigle sindacali Usb e Cub che chiedono tutele sul futuro dei dipendenti rimasti in cassa integrazione dallo smembramento della ex compagnia di bandiera. La loro intenzione è quella di rimanere in presidio tutto il giorno e anche durante la notte.

