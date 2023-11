La capitale saudita ottiene 119 voti contro i 29 di Busan e solo i 17 della rappresentante italiana

Con 119 voti l’Arabia Saudita con la Capitale Riyad si aggiudica l’assegnazione della sede di Expo 2030. La Corea del Sud, che ha proposto Busan, ha raccolto 29 voti. Terza l’Italia con Roma con solamente 17 voti.

Bin Salman: “Vittoria consolida la fiducia del mondo attorno a Riyad”

La vittoria di Riyad per l’assegnazione di Expo 2030 “consolida” il ruolo “pionieristico e centrale” dell’Arabia saudita e “la fiducia internazionale di cui gode e che rende il regno una destinazione ideale per ospitare le più importanti manifestazioni internazionali“. Lo ha detto il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Lo riporta Al Arabiya. Salman ha quindi “rinnovato la determinazione del Regno a presentare una versione eccezionale e senza precedenti nella storia” di Expo, “con i più alti livelli di innovazione, e a contribuire svolgendo un ruolo attivo e positivo per un domani luminoso per l’umanità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata