Il segretario della Cgil a margine del corteo di Torino

“Io penso che ci sia stata una pessima politica dell’auto dal 2010 che, in alcuni casi anche da soli, avevamo denunciato quello che stava succedendo, i ritardi che stavano avvenendo e quello che si sarebbe rischiato di pagare. Oggi c’è bisogno che ci sia un impegno diretto anche di investimenti sia di tutti quelli che compongono il gruppo Stellantis, a partire naturalmente anche da John Elkann, perché allo stato noi non abbiamo alcuna certezza”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo a Torino in occasione dello sciopero di tutte le regioni del Nord.

