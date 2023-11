Così il segretario generale della Cgil dal corteo di Torino

Maurizio Landini, dal corteo di Torino in occasione dello sciopero di tutte le regioni del Nord, ribadisce i motivi della mobilitazione. “Siamo in piazza per cambiare una Manovra del governo sbagliata e per dare un futuro al Paese. Abbiamo bisogno di cancellare la precarietà per dare un futuro ai giovani, di investire sulla sanità e sulla scuola”, ha detto il segretario generale della Cgil. “Le scelte che il governo sta facendo sono sbagliate e stanno portando il nostro paese a sbattere”, ha aggiunto.

