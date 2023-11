169 gli investitori presenti in rappresentanza di 96 case di investimento e 20 gli analisti provenienti da 3 società

Partecipazione in crescita e sempre più visibilità per le imprese italiane alla sesta edizione di ‘Mid & Small Milan 2023’, l’Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione. Nella cornice di Borsa italiana il 22 e 23 novembre a ‘Mid & Small Milan 2023’ protagoniste 52 imprese quotate, con oltre 1.047 incontri tra le società e gli investitori nazionali ed internazionali presenti, una media di 19 incontri per ogni impresa partecipante. Sono 169 gli investitori presenti in rappresentanza di 96 case di investimento e 20 gli analisti provenienti da 3 società. Inoltre la presenza di investitori internazionali, provenienti da 8 nazioni, è arrivata al 25%. L’evento è stato organizzato a Palazzo Mezzanotte da Virgilio ir, con la sponsorizzazione di Alantra, Banca Akros – Banco BPM, in collaborazione con Barabino & Partners e CBA – Studio Legale e Tributario. La sesta edizione conferma il trend di crescita degli appuntamenti precedenti e si pone come evento di riferimento per la comunità finanziaria italiana ed internazionale. E a testimoniarlo sono 4 delle 52 imprese presenti a ‘Mid & Small Milan 2023‘, dove – spiegano Jacopo Tanaglia, cfo di Revo Insurance, Marcello Perini, ceo di Gefran, Anna Marras, amministratore delegato di Ediliziacrobatica, ed Elio Catania, chairman di Innovatec- hanno trovato visibilità e nuove opportunità attraverso gli incontri con gli investitori.

