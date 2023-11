Sesta edizione dell'Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione

Partecipazione in crescita per la sesta edizione di ‘Mid & Small Milan 2023’ l’Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione. Nella cornice di Borsa italiana il 22 e 23 novembre a ‘Mid & Small Milan 2023′ protagoniste 52 imprese quotate, con oltre 1.047 incontri tra le società e gli investitori nazionali e internazionali presenti, una media di 19 incontri per ogni impresa partecipante. Sono 169 gli investitori presenti in rappresentanza di 96 case di investimento e 20 gli analisti provenienti da 3 società. Inoltre la presenza di investitori internazionali, provenienti da 8 nazioni, è arrivata al 25%. L’evento è stato organizzato a Palazzo Mezzanotte da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra, Banca Akros – Banco BPM, in collaborazione con Barabino & Partners e CBA – Studio Legale e Tributario. La sesta edizione conferma il trend di crescita degli appuntamenti precedenti e si pone come evento di riferimento per la comunità finanziaria italiana ed internazionale. È Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR a spiegare le opportunità offerte da Mid & Small. “Da ormai 6 anni, la Mid & Small è riconosciuta come un evento chiave nel panorama finanziario italiano, occasione unica per consolidare relazioni già avviate tra le società partecipanti, gli investitori e gli analisti oppure creare nuove collaborazioni”, dice Barbi. “Il tessuto industriale italiano è formato da tante aziende con storie imprenditoriali uniche. Mid & Small le riunisce in un unico evento dando loro un’opportunità di visibilità ed incontro con il mercato. E il numero elevato di investitori sia nazionali che internazionali presenti è un segnale della continua attrattività che rivestono le aziende del nostro Paese, generando nuove opportunità di crescita per i campioni nazionali”. Le 52 società quotate italiane di media capitalizzazione presenti a Mid & Small rappresentano una capitalizzazione complessiva di 17.846,10 miliardi circa. E sono: A.B.P. Nocivelli, AbitareIn, Ala, Almawawe, Antares Vision, Aquafil, Banca Sistema, Bifire, Comer Industries, Credem, Cy4gate, Cyberoo, Dovalue, Ediliziacrobatica, Edil San Felice, Emma Villas, Erredue, Eurocommercial Properties, Eurotech, Fine Foods, First Capital, FNM, Franchetti, Gefran, Generalfinance, GPI, Growens, Gruppo Orsero, IGD-SIIQ, Illimity Bank, Indel B, Innovatec, Intercos Group, Italian Design Brands, Italmobiliare, Lu-Ve, Openjobmetis, Piovan Group, Powersoft, Racing Force Group, Revo Insurance, Sanlorenzo, STAR7, Sesa, Sicily By Car, Somec, Talea Group, Tinexta, Unidata, Unieuro, Valsoia, Zignago Vetro.

