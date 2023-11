Lo studio di Bain & Company Italia: tra le fasce d'età, sfrutterà gli sconti soprattutto la Gen Z

Si avvicina il Black Friday, la giornata in cui tantissimi negozi sia online che fisici propongono i loro prodotti a prezzi più bassi in vista della stagione natalizia. Secondo un’analisi di Bain & Company Italia (dal titolo ‘Italy Holiday Shopping Outlook’), nonostante le preoccupazioni per la situazione economica e geopolitica il budget medio di spesa degli italiani sarà di circa 179 euro a testa. Lo studio è stato effettuato dalla società di consulenza in collaborazione con Toluna analizzando le abitudini di consumo di mille consumatori.

I risultati dello studio

Lo studio, in particolare, evidenzia che gli italiani sono più preoccupati, rispetto alla media degli altri Paesi europei – per l’aumento del costo della vita, le tensioni geopolitiche e gli effetti legati al cambiamento climatico. La previsione di spesa per il Black Friday, per questo, è sostanzialmente in linea con lo scorso anno per il 42% degli italiani e il 31% prevede di spendere di meno di quanto fatto nel 2022. Il budget di spesa medio previsto si attesta a 179€, in linea con quanto dichiarato per gli ultimi saldi estivi.

Sfrutterà gli sconti soprattutto la Gen-Z

“Il 57% degli intervistati sfrutterà decisamente già il periodo del Black Friday per le spese natalizie”, spiega Andrea Petronio, Senior Partner e Responsabile della pratice Retail di Bain & Company in Italia. “Dalla nostra analisi, emergono differenze significative tra le fasce di reddito: la contrazione delle spese per il Black Friday coinvolgerà maggiormente i consumatori della fascia di reddito basso, mentre quelle più alte raggiungono quasi 350 euro. La generazione che sfrutterà di più questa occasione di sconti straordinari è quella dei più giovani, la Gen Z, alla ricerca di opportunità per risparmiare con un budget di 185 euro, ben superiore ai boomers che invece sono “più freddi” e spenderanno di meno dello scorso anno”. Tra i settori, l’abbigliamento – scelta comune tra tutte le generazioni – è primo della lista per 6 italiani su 10, seguito da elettronica soprattutto per gli uomini e prodotti per la cura della persona per le donne. Le previsioni di aumento vs. diminuzione della spesa rispetto all’anno scorso sono sostanzialmente allineate tra settori; in controtendenza la ristorazione, in contrazione, mentre i prodotti per gli animali in crescita.“Durante il Black Friday in termini di canali, i consumatori dichiarano che sfrutteranno maggiormente i canali online (56%)”, prosegue Petronio “I canali online sono però sempre più centrali anche per orientarsi e informarsi degli sconti in arrivo, più di due terzi dei clienti infatti si informano prevalentemente su internet”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata