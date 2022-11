Lo dice Confcommercio: "il 32,2% si dichiara ancora indeciso"

Un italiano su due acquisterà i regali di Natale nelle giornate del Black Friday e/o del Cyber Monday (52,8%). Lo rilevano i dati di Confcommercio. Di contro, il 36,2% si dichiara ancora indeciso (erano il 34,9% nel 2021) e l’11% non acquisterà regali. Il dato è leggermente in calo rispetto a quanto registrato nel corso del 2021 (erano il 53,1%). Tra i cittadini che hanno dichiarato che effettueranno acquisti per i regali di Natale nelle giornate del Black Friday: in prevalenza sono le donne (54%), di età compresa tra i 18 e i 34 anni (60%), e nel territorio del Sud (59%) e del Nord Ovest (53%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata