La presidente della Banca centrale europea: "Fatta buona parte del percorso ma c'è ancora strada da fare"

La presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde ha dichiarato: “Non stiamo considerando una pausa per il rialzo dei tassi“. Lo ha durante il suo intervento al forum della Bce in corso in Portogallo. “Se guardiamo indietro l’inflazione era superiore al 10% mentre ora è attorno al 6%. Non sappiamo ancora se questa discesa sia effettiva. Non vediamo ancora evidenze che l’inflazione sottostante stia scendendo o che i prezzi si stiano stabilizzando”, ha spiegato ancora Lagarde, ribadendo che l’intenzione della Bce è “restare in territorio restrittivo abbastanza a lungo per raggiungere l’obiettivo per un’inflazione al 2%”.

“Abbiamo percorso una buona parte, ma ci resta ancora strada da fare. Ci dobbiamo affidare ai dati. Ed è molto probabile che i tassi aumenteranno anche a luglio”, Lagarde. “Non possiamo fissare una data su quando finirà il rialzo dei tassi, proprio perché le decisioni vengono prese di riunione in riunione, e in base ai dati. Per settembre avremo più dati a disposizione per prendere delle decisioni”, ha detto ancora Lagarde.

