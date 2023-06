La presidente: "Nostro lavoro non finito, riporteremo inflazione al 2%, costi quel che costi"

“Attualmente la politica monetaria ha un solo obiettivo: riportare tempestivamente l’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. E noi ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo, costi quel che costi”. Così la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale della Bce in corso a Sintra, in Portogallo, parlando della politica monetaria messa in atto dall’istituto e confermando il target dell’inflazione al 2%. “Abbiamo compiuto progressi significativi, ma di fronte a un processo di inflazione così persistente non possiamo esitare, e non possiamo ancora dichiarare vittoria” ha continuato.

“Non abbiamo ancora visto il pieno impatto dei rialzi cumulativi dei tassi decisi dallo scorso luglio, che ammontano a 400 punti base. Ma il nostro lavoro non è finito. A meno di un cambiamento sostanziale delle prospettive, continueremo ad aumentare i tassi a luglio” ha aggiunto.

