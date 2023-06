Così il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana a margine di un evento a Milano

“Le prospettive di crescita dell’Italia non escludono una serie di ulteriori rischi per il settore bancario”. Lo ha detto al Supervision Risks & profitability Giovanni Sabatini, Direttore Generale dal 2009 di ABI, Associazione Bancaria Italiana, all’evento ‘Gestire i rischi. Guardare lontano’, a Milano. “Se è vero che i risultati degli ultimi anni hanno visto l’aumento della redditività delle banche, questa in prospettiva è ancora tutta da costruire”, ha aggiunto Sabatini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata