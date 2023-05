La mancanza di un accordo politico sul tetto del debito Usa fa vacillare anche una delle convinzioni più radicate nel mondo dell’economia: vale a dire l’assoluta sicurezza del debito pubblico americano. L’agenzia di rating Fitch ha infatti messo il rating ‘AAA’ degli Usa sotto osservazione negativa. In una nota Fitch ha scritto che la decisione riflette l’aumento dello scontro politico in atto sul tetto del debito. “Fitch si aspetta ancora una soluzione prima della data x. Tuttavia, riteniamo che sia aumentato il rischio che il limite del debito non venga innalzato o sospeso prima della data x e che, di conseguenza, il governo possa iniziare a non pagare alcuni dei suoi obblighi“, si legge.

