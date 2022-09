Torino, 15 set. (LaPresse) – Fitch taglia le stime di crescita per l’Italia portandole al -0,7% per il 2023. Lo riporta l’agenzia di rating nell’ultimo global economic outlook. “Abbiamo abbassato le nostre stime di crescita per il 2022 e adesso prevediamo che l’economia si contrarrà nel 2023 a causa dello shock energetico”, si legge nel report.

