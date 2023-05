In un'intervista il Ceo di Twitter dice che usa dati "stantii"

Elon Musk ha rilasciato un’intervista alla Cnbc nella quale ha espresso la sua preoccupazione per il modo in cui la Federal Reserve prende le decisioni, affermando che opera con troppa “lentezza” e dati “stantii”. “In pratica, i dati sono un po’ stantii. La Federal Reserve è stata lenta ad alzare i tassi di interesse e ora penso che lo sia ancora. E sarà lenta ad abbassarli”. L’attuale Ceo di Twitter ha anche parlato della sua recente assunzione, Linda Yaccarino, affermando che sarà lei a gestire l’azienda lasciandogli più tempo per lavorare ai prodotti. Poi ha parlato delle elezioni del 2020 negli Usa: “Non credo che siano state elezioni rubate. Ma allo stesso modo, se qualcuno vuole dire che non ci sono mai stati brogli elettorali da nessuna parte, questo è ovviamente falso”.

