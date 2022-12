Al suo posto Benard Arnault, del gruppo Lvmh

Elon Musk perde il titolo di più ricco del mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il suo posto come ‘Re dei Paperoni’ è stato preso da Bernard Arnault, fondatore, chairman e ceo di Lvmh, il colosso francese del lusso. Il patrimonio di Musk, 51 anni, ha subito una perdita di oltre 100 miliardi di dollari a partire da gennaio arrivando a 168,5 miliardi, meno del patrimonio netto di 172,9 miliardi di Arnault, 73 anni. Nel gruppo Lvmh possiede una quaota ddel 48%.

È la prima volta dal settembre 2021 (quando era al secondo) che il miliardario sudafricano di origini canadesi, Ceo di Tesla, viene sfrattato dal primo posto in classifica. Si chiude per lui un anno difficile contraddistinto dall’acquisto di Twitter (per il quale ha chiuso un accordo da 44 miliardi di dollari).

