Il commissario europeo per l’Economia al workshop di Villa d’Este, a Cernobbio

Rinegoziare i termini del Pnrr? “C’è un margine certamente, abbiamo già approvato la revisione di piani per tre Paesi, Lussemburgo Germania e Finlandia, naturalmente si trattava di piani in relazione all’economia di questi Paesi meno importanti di quanto possa essere il piano dell’Italia, della Spagna della Romania e Portogallo, tanti Paesi in cui il piano è molto importante. Quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la Commissione è pronta ad esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità”. Così risponde Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, a un punto stampa, al workshop che si tiene ogni anno in primavera a Villa d’Este, a Cernobbio (Como), organizzato da The European House Ambrosetti, rispondendo a una domanda sulla possibilità di rinegoziazione del Pnrr per l’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata