Così il commissario europeo al workshop di Cernobbio, sul lago di Como

(LaPresse) “Abbiamo un calo dell’inflazione dal 10,6%, che è stato il picco a ottobre, sino al 6,9%, che è il dato di marzo, quindi quasi 4 punti da ottobre a marzo, abbiamo il costo dell’energia che cala moltissimo e questo si riflette anche sulle famiglie e sulle imprese”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, a un punto stampa, al workshop che si tiene ogni anno in primavera a Villa d’Este, a Cernobbio (Como), organizzato da The European House Ambrosetti.

