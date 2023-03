Il vicedirettore generale dopo vertice con governo: "Auspichiamo coinvolgimento nei tavoli tecnici"

E’ iniziata questa mattina dopo le 9.30 la seconda giornata di confronto del governo con le parti sociali per la riforma fiscale. Dopo i sindacati, incontrati ieri, oggi sono stati convocati a Palazzo Chigi le rappresentanze delle imprese e degli ordini professionali. “Abbiamo ascoltato la presentazione del ministro dell’Economia e del viceministro. Un quadro generale articolato e una tempistica lunga per l’applicazione”, ha detto il vicedirettore generale di Abi Gianfranco Torriero al termine dell’incontro. “Ovviamente auspichiamo il coinvolgimento nei vari tavoli tecnici e focalizzeremo l’attenzione sul tema della valorizzazione del risparmio e sulle tematiche finanziarie che sono fondamentale per lo sviluppo del Paese”.

