La dichiarazione dopo il vertice con il governo a Palazzo Chigi: "Parere positivo da imprese"

E’ iniziata questa mattina dopo le 9.30 la seconda giornata di confronto del governo con le parti sociali per la riforma fiscale. Dopo i sindacati, incontrati ieri, oggi sono stati convocati a Palazzo Chigi le rappresentanze delle imprese e degli ordini professionali. “L’incontro con il Governo sulla delega fiscale ha ricevuto il parere positivo del mondo delle imprese. I quattro pilastri che ci hanno presentato stamattina sono un passo in avanti di un percorso che durerà molto. Cambierà il modo in cui il fisco si rapporta con le imprese. Un processo sfidante e che chiede l’Europa anche nel solco del Pnrr. Siamo obbligati a fare un percorso di trasformazione enorme e le imprese sono pronte a fare uno sforzo gigantesco”. Lo ha dichiarato il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, al termine del meeting. “Nel merito su Irap, Iva e Irpef c’è un percorso che tende ad abbassare la pressione fiscale. Riduzione delle aliquote, intervento su Ilva e abolizione Irape. Meno tasse e semplificazione nel rapporto tra amministrazione e imprese”, ha aggiunto Gronchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata