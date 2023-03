Nuovi licenziamenti in vista per Meta. Secondo il Wall Street Journal, l’azienda americana sta pianificando ulteriori tagli di posti di lavoro in più turni nei prossimi mesi. La riduzione dovrebbe essere della stessa entità dello scorso anno (13%). I tagli, la cui prima ondata dovrebbe essere annunciata la prossima settimana, probabilmente colpiranno in modo particolarmente duro i ruoli non ingegneristici. L’azienda dovrebbe inoltre chiudere alcuni progetti e team.

